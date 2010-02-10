Газпрому відкриють доступ до електроенергетики Білорусі

Білорусь запропонувала "Газпрому" взяти участь у проекті будівництва другого блоку Березовської ГРЕС, однієї з найбільших у країні, вартістю 490 мільйонів доларів. Натомість Мінськ має намір просити російський концерн зберегти ціни на газ в 2010 році на торішньому рівні, пише газета "Коммерсант".

Зараз Білорусь одержує газ по 168,8 долара за тисячу кубометрів, але просить знизити ціну до 150 доларів. Для "Газпрому", як стверджує "Коммерсант", згода обернеться втратою 394-414 мільйонів доларів доходів при постачанні 21-22 мільярдів кубометрів газу Мінську в 2010 році. Зараз пропозиції Мінська розглядає керівництво російського концерну.

З 2008 року ціна на газ для Білорусії розраховується щокварталу за формулою, прив`язаною до вартості нафти. Згідно з цими розрахунками, знижка на паливо для Мінська в 2008 році мала скласти 33 відсотки по відношенню до європейської ціни, в 2009 році - 20 відсотків, а в 2010-му - 10 відсотків. Втім, у 2009 році "Газпром" через кризу погодився поставляти паливо Мінську зі знижкою в 30 відсотків.

У 2006 році Білорусь вже виторгувала знижки на газ так само. "Газпром" не тільки втратив частину доходів від продажу газу, але й був вимушений заплатити 2,5 мільярда доларів за 50 відсотків акцій "Белтрансгазу". Останній транш у 625 мільйонів доларів "Газпром" виплатить Мінську в лютому 2010 року.

Лента.ру