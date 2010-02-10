Штаб Януковича: лемент про «масові фальсифікації» - це маячня

Кримський штаб кандидата в президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА називає неправдивими заяви представників Юлії ТИМОШЕНКО про масові фальсифікації в регіоні.

«Міжнародні спостерігачі підтверджують, що вибори в Криму пройшли, загалом, нормально. Крики про «масові фальсифікації» - це просто маячня», - йдеться в переданій УНІАН заяві керівника кримського штабу В.ЯНУКОВИЧА Анатолія МОГИЛЬОВА.

Він зазначив, що через надумані причіпки представників БЮТ робота окружних комісій у Криму була практично паралізована.

«Протоколи не передавалися до ЦВК, прихильники ТИМОШЕНКО говорили про порушення виборчого процесу, влаштовували PR-кампанію, акції масової непокори», - сказав керівник кримського штабу В.ЯНУКОВИЧА.

На думку А.МОГИЛЬОВА, представники Ю.ТИМОШЕНКО в кримських окружкомах навмисно гальмували роботу комісій, прагнучи використовувати ситуацію в автономії як привід для акцій протесту загальноукраїнського масштабу.

Він назвав брехливими озвучені опонентами цифри про кількість виборців у Криму, які голосували вдома. За місцем проживання голосували менше 3% жителів автономії, стверджують «регіонали».

«Наші опоненти то намагаються ускладнити процес голосування вдома, то ставлять під сумнів підсумки голосування. Ці спроби відняти право голосу в людей із слабким здоров`ям - просто фашизм, інакше не назвеш. Незважаючи на голослівні звинувачення, ми й надалі наполягатимемо, щоб кожен українець, якому важко прийти на дільницю, міг написати заяву й проголосувати вдома», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

У штабі вважають, що Крим «проголосував дуже гідно й зробив свій внесок у перемоги ЯНУКОВИЧА», й підкреслюють, що спроби переглянути результати виборів «будуть безуспішними».

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в Україні пройшов другий тур виборів глави держави. За президентський пост боролися керівник Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За В.ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Ю.ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців, такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів.

Блок Юлії Тимошенко вимагає перерахунку голосів на всіх виборчих дільницях кримської автономії, Донецької та Луганської областей, заявив депутат парламенту від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО.

У Криму, за даними ЦВК, за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 78,24% виборців (за Ю.ТИМОШЕНКО - 17,31%), у Донецькій області - 90,44% (Ю.ТИМОШЕНКО - 6,45%), у Луганській області - 88,96% (Ю.ТИМОШЕНКО - 7,72%).