Україні доведеться закрити кожне десяте посольство?

Дипломатична служба України за нового Президента потребуватиме серйозної перебудови. Про це пише тижневик «Коментарі:».

Зокрема, як відзначає видання, новому керівництву МЗС доцільно буде скоротити не менш як 10% із 82 посольств і 25% з 32 консульств України за кордоном. У низці посольств, щоб уникнути погіршення відносин із країнами перебування, варто знизити рівень керівництва до радника-посланника й скоротити штат до трьох осіб.

Загалом, пише видання, необхідно скоротити загальний штат дипломатів із нинішніх 2300 осіб до 1700–1800 за одночасного істотного підвищення розмірів зарплат у центральному апараті (не менше 7 тис. грн. на місяць). Зараз, коли у центральному апараті дипломати одержують близько 400–500 доларів, головним сенсом їх існування є висиджування права на чотирирічне відрядження в посольство або консульство, де оклади становлять у середньому 1,5–2,5 тис. доларів.

Також, відзначають «Коментарі:», необхідно покласти кінець існуючій із часів Леоніда КУЧМИ практиці неадекватного заохочення співробітників міжнародних відділів Секретаріату Президента, Секретаріату Кабміну й Апарату Верховної Ради. Тамтешні працівники, пояснює видання, за умови значно меншого навантаження, ніж у МЗС, і вищих зарплатах мають серйозні переваги під час одержання дипломатичних рангів і направлення до престижних посольств і консульств. У результаті, кращі кадри просто тікають із міністерства заради кращої кар’єри.

МЗС необхідно залишити єдиним відомством, співробітникам якого належать дипломатичні ранги, констатує видання.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявив про плани провести в МЗС масштабні реформи. За словами міністра, «оптимізація структури, чисельності, рівня представництва за кордоном» має пройти у першій половині 2010 року. ПОРОШЕНКО підкреслив, що також плануються скорочення – і в центральному апараті МЗС, і в зарубіжних диппредставництвах.