У Черкасах перейменують площу Леніна

У Черкасах площу Леніна незабаром перейменують на Соборну.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили депутати на останній сесії Черкаської міськради.

Остаточне рішення про перейменування буде ухвалене лише після того, як проведуть громадські слухання.

Як зазначив УНІАН начальник Управління планування та архітектури Департаменту архітектури, будівництва та землеустрою Черкаського міськвиконкому Микола УПИР, перейменування площі Леніна на Соборну – історично виправдане. Саме таку назву вона мала у XIX столітті, оскільки поряд розміщувався Свято-Миколаївський собор. Пізніше у XX столітті площа називалася Центральною, проіснувавши з таким “іменем” до 1970 року. Тоді на честь століття народження В.І.Леніна був установлений гранітний постамент, і площа здобула нову назву, яку вона має до нинішніх часів.

Міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ запевнив, що жодних фінансових витрат місто від цього перейменування не понесе. Адже в обласному центрі немає жодного зареєстрованого об’єкта за адресою “площа Леніна”.