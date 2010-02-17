В Україні закрито три аеропорти
10:33, 17 лютого 2010Суспільство
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Про відновлення роботи повідомлять додатково
За оперативними даними, станом на 9.00 17 лютого у зв`язку з негодою закрито аеропорти в Полтаві, Кривому Розі та Тернополі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку, в даний час на місцях здійснюється очищення злітно-посадкових смуг від снігу. Всі решта аеропортів працюють у штатному режимі.
Про відновлення роботи аеропортів буде повідомлено додатково.
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