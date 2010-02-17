Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 8,04 грн./дол., продають – за 8,08 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 16 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,01-8,07 грн./дол., з продажу – в межах 8,06-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,8% порівняно з 16 лютого і сьогодні становить 11,01 грн./євро, продажу – на 0,7% - до 11,16 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,85-11,07 грн./євро, з продажу – в межах 11,10-11,25 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках порівняно з 16 лютого трохи підвищився і становить у середньому 0,2612/0,2697 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2061-0,2660 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,04 грн./дол., продажу – 8,08 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,00-8,06 грн./дол., з продажу – в межах 8,07-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва підвищився на 0,7% порівняно з 16 лютого і сьогодні становить 11,00/11,15 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,85-11,07 грн./євро, з продажу – в межах 11,10-11,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового в комбанках столиці порівняно з 16 лютого знизився на 0,4% і сьогодні становить 0,2572 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,3% – до 0,2702 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2061-0,2660 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2768 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,02/8,10 грн., євро – 10,85/11,10 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,03/8,11 грн., євро – 10,85/11,18 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,02/8,07 грн., євро – 10,92/11,15 грн., рубль – 0,2610/0,2690 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 17 лютого, становить: гривні до долара США – 8,0024, до євро – 10,922476, до російського рубля – 0,26571.