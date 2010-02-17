У Бердянську обстріляли маршрутку

У Бердянську Запорізької області невідомі обстріляли пасажирський мікроавтобус.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, інцидент стався вчора з мікроавтобусом "Калина", в салоні якого в момент події перебувало декілька пасажирів.

"Під час руху пасажири почули схожий на постріл звук, у салоні розбилося заднє скло. При огляді місця події співробітниками міліції було виявлено предмет, схожий на кулю", - повідомили в міліції, зазначивши, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

У зв`язку з інцидентом вирішується питання про порушення кримінальної справи.

За словами Бердянського міжрайонного прокурора Володимира КОЦЮРУБИ, на даний момент дії зловмисника (або зловмисників) кваліфікуються як злочин, передбачений ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).