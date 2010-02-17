Охендовський: Тимошенко і Янукович втратили свій статус

Проведення "третього туру" виборів Президента України неможливе у зв’язку з відсутністю кандидатів у президенти, заявив сьогодні журналістам член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, згідно із законом про вибори Президента України, проведення переголосування можливе лише за наявності кандидатів, але виборчий процес завершився в Україні 14 лютого, коли Центральна виборча комісія оголосила результати голосування.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ пояснив, що у 2004 році, коли був проведений т.зв. "третій тур", ситуація була іншою. На момент призначення Верховним Судом України переголосування другого туру виборчий процес був незавершений, і кандидати залишалися у статусі кандидатів на пост Президента України.

За його словами, у 2004 році виборчий процес завершувався офіційним оприлюдненням результатів виборів і проголошенням новообраного Президента у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр». На даний час закон цього не потребує, і тому після 14 лютого кандидати втратили свій статус. Крім того, зауважив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ, свій статус втратили міжнародні спостерігачі, а виборчі комісії завершать роботу 1 березня, через два тижні після закінчення виборчого процесу, як це передбачено законом.

При цьому М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що Юлія ТИМОШЕНКО може оскаржувати дії ЦВК, але не як кандидат у президенти, а як виборець, пасивне право якого бути обраним порушено.

Втім, на думку М.ОХЕНДОВСЬКОГО, такий позов не має перспектив бути задоволеним. На його думку, навіть у разі встановлення недостовірності даних протоколів виборчих комісій ЦВК може прийняти уточнений протокол.

«Кожний протокол відповідної виборчої комісії з голосами, відданими за того чи іншого кандидата, юридично не поставлений під сумнів (у позові Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН). Саме тому ми виходимо з того, що протокол ЦВК в цілому є, залишається і буде достовірним», - зазначив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Також він повідомив, що у ЦВК текст позову Ю.ТИМОШЕНКО ще не надходив.