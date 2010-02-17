Промисловий комплекс виходить з кризи

Позитивні результати січня із промвиробництва ще раз підтвердили висновок, що вітчизняний промисловий комплекс поступово виходить із кризи.

Про це йдеться в прес-релізі Міністерства економіки України, переданому УНІАН.

Зокрема, третій місяць поспіль відбувається зростання обсягів виробництва в розрахунку місяць до відповідного місяця попереднього року. В листопаді 2009 року зростання становило 8,6%, у грудні – 7,4%. У січні до січня 2009 року було зафіксовано збільшення обсягів промислового виробництва на 11,8%, що значно вище показників 2000-2008 рр., коли в середньому приріст обсягів виробництва був на рівні 10,2% (з урахуванням 2009 року – 5,8%).

Збільшення обсягів виробництва відбулося в усіх основних галузях промисловості: видобувній (+6,5%), переробній (+13,2%), виробництві електроенергії, газу та води (+13,5%).

Крім того, в машинобудуванні в січні вітчизняні виробники наростили виробництво вагонів у 2 рази, причепів і напівпричепів – у 1,5 раза, автомобілів вантажних – на 39,4%, автобусів на – 8,2% тощо.

Як зазначають у міністерстві, хоча в січні до грудня мало місце сезонне скорочення обсягів промислового виробництва на 12,5%, загалом даний показник відповідає середньорічному сезонному скороченню.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні зростання промислового виробництва в січні ц.р. проти січня 2009 р. становило 11,8%. Порівняно з груднем 2009 р. спад промвиробництва становив 12,5%.