В Україні все ще закрито три аеропорти

Через негоду, станом на 7.00 18 лютого, закриті аеропорти в Кривому Розі, Полтаві і Тернополі.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України, ведеться очищення злітно-посадочних смуг від снігу.

З морських портів лише Білгород-Дністровський порт працює з обмеженнями (лід, вітер).

За даними міністерства, унаслідок несприятливих погодних умов із затримкою проведено обмін поштовими відправленнями з 662 населеними пунктами Дніпропетровської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Тернопільської і Харківської областей.

Відсутній телефонний зв`язок у трьох відділеннях поштового зв`язку Житомирської області.