В Україні все ще закрито три аеропорти
10:29, 18 лютого 2010Суспільство
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Подекуди відсутній телефонний зв`язок
Через негоду, станом на 7.00 18 лютого, закриті аеропорти в Кривому Розі, Полтаві і Тернополі.
Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України, ведеться очищення злітно-посадочних смуг від снігу.
З морських портів лише Білгород-Дністровський порт працює з обмеженнями (лід, вітер).
За даними міністерства, унаслідок несприятливих погодних умов із затримкою проведено обмін поштовими відправленнями з 662 населеними пунктами Дніпропетровської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Тернопільської і Харківської областей.
Відсутній телефонний зв`язок у трьох відділеннях поштового зв`язку Житомирської області.
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