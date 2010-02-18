Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,02 грн./дол., продають – по 8,07 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо знизився порівняно з 17 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,97-8,05 грн./дол., з продажу – в межах 8,06-8,08 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1,2% порівняно з 17 лютого, і сьогодні становить 10,87 грн./євро, продажу – на 1% - до 11,03 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,77-10,92 грн./євро, з продажу – в межах 10,94-11,10 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 17 лютого, змінився трохи, і становить у середньому 0,2618/0,2689 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,02 грн./дол., продажу – 8,07 грн./дол. Курс трохи знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,97-8,05 грн./дол., з продажу – в межах 8,06-8,09 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва знизився на 1% порівняно з 17 лютого, і сьогодні становить 10,88/11,02 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,82-10,92 грн./євро, з продажу – в межах 10,93-11,09 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 17 лютого, не набагато знизився, і сьогодні становить 0,2589/0,2691 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,02/8,09 грн., євро – 10,90/11,15 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,02/8,10 грн., євро – 10,88/11,22 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,02/8,065 грн., євро – 10,80/11,07 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 18 лютого, становить: гривні до долара США – 8,0024, до євро – 10,984094, до російського рубля – 0,26696.