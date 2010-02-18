У справі «Еліта-Центру» відповідатимуть ще 6 компаній

Печерський районний суд Києва залучив як громадських відповідачів у рамках кримінальної справи шість компаній, які належали організатору афери «Еліта-Центр» Олександру ВОЛКОНСЬКОМУ, а також Дніпровську районну в м. Києві держадміністрацію.

Про це повідомили УНІАН у Громадській організації «Центр правозахисту», яка об`єднує інвесторів "Еліта-Центр".

Зокрема, суд залучив у рамках кримінальної справи громадськими відповідачами ТОВ «Марс-1»; ТОВ «БМУ «Хімбуд»; ЗАТ «Будівельно-інжинірингова компанія БІК»; ТОВ «Науково-дослідний центр Прогрес»; ТОВ «Компанія «Еліта-будінвест»; ТОВ «АБФ».

Тим часом суд відхилив клопотання потерпілих залучити як громадського відповідача ще одну компанію - ТОВ «Ромбудінвест».

«Потерпілі із задоволенням сприйняли таке рішення суду», - відзначив голова правління ГО «Центр правозахисту» Юрій ФЕДОРЕНКО.

Він висловив сподівання, що суд за рахунок активів цих компаній забезпечить виконання вироку в частині компенсації їх матеріальних збитків.

«Використання активів компаній афериста дасть змогу знизити навантаження на місцевий і державний бюджети під час компенсації матеріальних збитків потерпілим», - вважає Ю.ФЕДОРЕНКО.

Як повідомлялося, потерпілі висловили незадоволення зусиллям правоохоронних органів щодо пошуку вкрадених шахраями грошей і просили суд відправити справу на дорозслідування. Проте суд визнав їх доводи непереконливими і відмовив потерпілим.

Раніше заступник Головного слідчого управління МВС України Віктор ІЛЬЧУК повідомляв, що гроші, вкрадені організаторами афери в інвесторів, були переправлені в офшорні зони. «Ми відстежували банківські проводки, але сліди грошових коштів загубилися», - сказав В.ІЛЬЧУК.

З 11 лютого 2010 року в Печерському районному суді Києва проходять слухання кримінальної справи О.ВОЛКОНСЬКОГО (ШАХОВА) - одного з організатора афери «Еліта-Центр».

За даними МВС, внаслідок будівельної афери «Еліта-Центр», яка була розкрита в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1760 чоловік. Усього в інвесторів шахрайським шляхом вкрадено понад 100 млн. дол.