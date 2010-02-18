Верховна Рада посилює вимоги до векселів

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту проголосували 300 народних депутатів з 410, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект передбачає, що порушення умов видачі векселів, а саме: видача векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов’язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу - векселедавця або на посадову особу юридичної особи - векселедавця (за переказним векселем - трасанта) в розмірі від чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з законопроектом, під час проведення розрахунків з державним бюджетом забороняється використовувати векселі за винятком податкових векселів, а також простих векселів, виданих відповідно до Закону “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” та Закону “Про податок на додану вартість”. Забороняється надання відстрочок щодо строків сплати податкових зобов’язань суб’єктів господарювання за податками, зборами (обов’язковими платежами). Крім того, під час проведення розрахунків з місцевим бюджетом забороняється використовувати векселі.

Передбачено також, що під час проведення розрахунків з державним бюджетом заборонено використовувати векселі за винятком податкових векселів, а також простих векселів, виданих відповідно до Закону “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” та Закону “Про податок на додану вартість”. Забороняється надання відстрочок щодо строків сплати податкових зобов’язань суб’єктів господарювання за податками, зборами (обов’язковими платежами). Забороняється використовувати прості та переказні векселі під час проведення розрахунків з місцевими бюджетами.