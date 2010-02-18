Завтра ВАСУ охоронятимуть 170 міліціонерів

Охорону громадського порядку біля Вищого адміністративного суду України, де завтра розглядатимуть позов кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО щодо результатів виборів, забезпечуватимуть 170 працівників міліції.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у Києві.

При цьому у столичній міліції зазначили, що в разі, якщо виникне потреба у посиленні охорони через можливі порушення прихильників окремих політичних сил громадського порядку, то до будівлі суду буде негайно підтягнуто резерви міліції.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Ю.ТИМОШЕНКО подала до ВАСУ позовну заяву щодо незаконності протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів виборів глави держави.

17 лютого ВАСУ відкрив провадження в адміністративній справі за позовом Ю.ТИМОШЕНКО до ЦВК. Ухвалою суду визначено, що позовну заяву було подано у встановлений законом строк, і вона відповідає вимогам ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України.

Того ж дня ВАСУ частково задовольнив клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову Ю.ТИМОШЕНКО та зупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів повторного голосування з виборів Президента та обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України до закінчення розгляду даної адміністративної справи.

ВАСУ визначив, що судове засідання для розгляду справи за позовом кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО до ЦВК відбудеться 19 лютого 2010 року об 11.00.