МНС готує вибухові підрозділи на час льодових заторів на річках

У Запорізькій області МНС підготовлено підрозділи піротехніків для підриву можливих льодових заторів на річках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Запорізькій області з посиланням на заступника начальника управління Валерія БОЙКА, "в області підготовлено 2 піротехнічних підрозділи для підриву льодових заторів, які можуть утворитися біля мостів і в гирлах річок".

До кінця лютого ГУ МНС у Запорізькій області, за даними прес-служби відомства, має намір так само провести спільно з обласним управлінням із НС командно-штабні навчання з метою "відпрацювання всіх можливих ситуацій, які можуть виникнути при підтопленні".