Передано до суду справу про контрабандну ювелірних прикрас

Прокуратурою Одеської області затверджено обвинувальний висновок та направлено до апеляційного суду для визначення підсудності кримінальну справу за обвинуваченням громадянина Туреччини та громадянина України, які у травні минулого року контрабандно ввезли в Україну 5 тис. 342 вироби із золота вагою 12,2 кг, 40 тис. 551 виріб із срібла вагою 102,2 кг та 421 виріб із недорогоцінних металів загальною вартістю понад 7,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, досудове слідство у справі проведено обласним управлінням СБУ, предмети контрабанди вилучені та приєднані до справи як речові докази.

Громадянин Туреччини утримується під вартою, до нашого співвітчизника застосовано запобіжний захід - підписку про невиїзд.