КС вивчає конституційність прожиткового мінімуму

Конституційний Суд України вчора на пленарному засіданні розпочав у формі усного слухання розгляд справи щодо конституційності розміру прожиткового мінімуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, зокрема, йдеться про справу за конституційними поданнями 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції України Закону «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати», 50 народних депутатів щодо конституційності Закону «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік», частини другої статті 54, частини першої статті 55 Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та додатків № 3, № 7 до нього і 52 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) статей 46, 54, частин першої, другої, третьої статті 55 Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Автори клопотань вважають, що Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» не відповідає Конституції з підстав порушення законодавцем процедури його прийняття і конституційних приписів щодо забезпечення збалансованості Державного бюджету України та конституційно визначеної ієрархії нормативних актів.

Народні депутати також стверджують, що зміни до Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» прийнято з порушенням конституційних процедур. На думку авторів подання, парламент, змінивши самостійно, без урахування відповідного рішення уряду, розмір прожиткового мінімуму на одну особу та розмір мінімальної заробітної плати, вийшов за межі своїх повноважень.

У поданні 52 народних депутатів зазначається, що вказаними положеннями Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» знижено розмір соціальних виплат окремим категоріям громадян, а також рівень оплати праці, що призводить до обмеження конституційних прав громадян на соціальний захист.

Конституційний Суд заслухав доповідь судді-доповідача у справі В’ячеслава ДЖУНЯ та пояснення учасників конституційного провадження - представників суб’єкта права на конституційне подання (52 народних депутатів України), Верховної Ради і Кабінету міністрів України.

У цій справі КС завершив усне слухання і перейшов до закритої частини пленарного засідання для прийняття рішення, поінформували у прес-службі.