Місто Суми вже понад 17 годин - без води

У Сумах через аварію на очисному колекторі вже понад 17 годин відключено водопостачання на всіх водозаборах обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, відучора, починаючи із 16.00, в Сумах припинено водопостачання міста через те, що на очисному колекторі стався порив засувки. За словами представників комунального підприємства «Міськводоканал», аварійні служби мали включити воду одразу після заміни несправної засувки діаметром 800 мм.

Прес-служба Сумської міської ради наразі не коментує ситуацію, але о 10.00 обіцяє провести брифінг для ЗМІ із представником КП «Міськводоканал».

Тим часом у Сумах виникли проблеми з питною водою: купити у продовольчих магазинах негазовану або газовану мінеральну воду ще ввечері було важко.

Сумські супермаркети вивішували оголошення, що 5-літрових ємностей з водою у продажу немає, тож місцеві мешканці активно розкуповують півторалітрові пляшки. Біля нечисленних вуличних водонапірних колонок вишукуються черги людей, які набирають воду відрами.