Долар на міжбанку впав

У четвер Нацбанк на ринок не виходив

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9880/8,0110 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2645/0,2652, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,7630/10,7980. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали – 1,3466/1,3468 (четвер - 1,3770/1,3772). У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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