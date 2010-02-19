Міжбанківський долар топчеться біля відмітки 8

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9880/8,0110, на 12:00 звузився спред - 7,9950/8,0065 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/0,2652, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2652/0,2656.

У Росії курс долар-рубль підвищився і на 12:00 установився на рівні 30,1247 (+0,0699).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3466/1,3468, а на 12:00 зросли до 1,3502/1,3504.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,7630/10,7980, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,7955/10,8145.