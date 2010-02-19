Курс долара в обмінниках

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,01 грн./дол., продають – по 8,05 грн./дол. Курс купівлі/продажу знизився на 0,2% порівняно з 18 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,96-8,03 грн./дол., з продажу – в межах 8,04-8,08 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 1% порівняно з 18 лютого і сьогодні становить 10,75/10,94 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,66-10,83 грн./євро, з продажу – в межах 10,85-11,01 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 18 лютого, не змінився і становить в середньому 0,2622/0,2686 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,01 грн./дол., продажу – 8,05 грн./дол. Курс дещо знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,96-8,03 грн./дол., з продажу – в межах 8,04-8,08грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва знизився на 1% порівняно з 18 лютого і сьогодні становить 10,78/10,95 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,70-10,83 грн./євро, з продажу – в межах 10,86-11,05 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 18 лютого, підвищився на 0,6% і сьогодні становить 0,2608 грн./рубль, продажу – знизився на 0,2% - до 0,2685 грн./рубль. Пропозиції банків з в російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,01/8,08 грн., євро – 10,80/11,05 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,01/8,08 грн., євро – 10,75/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,01/8,055 грн., євро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,2610/0,2690 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 19 лютого, становить: гривні до долара США – 7,9997, до євро – 10,853193, до російського рубля – 0,26565.