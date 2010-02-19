МНС попереджає про суттєве підвищення рівнів води у річках

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій попереджає про суттєве підвищення рівнів води у річках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, увечері 19 лютого та протягом 20-22 лютого у зв’язку з очікуваними опадами і підвищенням температури повітря на річках Карпатського регіону, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Запорізької областей очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м; у нижніх течіях закарпатських річок Боржава, Латориця, Стара - 1,0-2,5 м. На окремих ділянках річок можливі вихід води на заплаву, руйнування льодового покриву, льодохiд, утворення заторiв льоду з додатковим підвищенням рiвнiв води до 1 метра.

На окремих ділянках річок басейнів Сіверського Донця, Стрия (Львівська обл.), річок Приазов’я (Луганська та Донецька обл.) можливе досягнення небезпечних позначок підтоплення.