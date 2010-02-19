У Чернігові сніг обвалив дах у дитсадку

У Чернігові під вагою снігу обвалився дах одного з корпусів дитячого садка.

Як повідомив УНІАН начальник управління освіти міської ради Володимир КУПРІЯНЕНКО, інцидент стався сьогодні близько 6.00.

"Обвалився шатровий шиферний дах, зведений над м`якою покрівлею. Конструкції даху, зроблені близько 30 років тому, не витримали тиску снігу", - уточнив він.

В.КУПРІЯНЕНКО також додав, що ніхто не постраждав. Поки що приміщення дитячого садку затікання води немає, однак кілька груп дітей перевели до основного корпусу дитсадка.

Розпочалися відновлювальні роботи. "Поки що розбираємо дах, що обвалився, а потім почнемо зведення нового", - зауважив В.КУПРІЯНЕНКО.