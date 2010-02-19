У центрі Харкова горіла школа

Причини пожежі встановлюють

Сьогодні у центрі Харкова горіла школа. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Харківській області, пожежа, сигнал про яку надійшов о 14.28, сталася на третьому поверсі окремого приміщення школи, де вчаться молодші класи. Усі школярі були негайно евакуйовані. Ніхто не постраждав. О 15.01 пожежа була повністю ліквідована. Її причини встановлюються.

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