У центрі Харкова горіла школа
18:11, 19 лютого 2010Суспільство
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Причини пожежі встановлюють
Сьогодні у центрі Харкова горіла школа.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Харківській області, пожежа, сигнал про яку надійшов о 14.28, сталася на третьому поверсі окремого приміщення школи, де вчаться молодші класи.
Усі школярі були негайно евакуйовані. Ніхто не постраждав.
О 15.01 пожежа була повністю ліквідована. Її причини встановлюються.
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