Мешканці Сум уже добу сидять без води

Місто Суми вже близько доби залишається без водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, через аварію на очисному колекторі воду у місті відключено з 16.00 вчорашнього дня.

Купити воду у магазинах ще вчора ввечері було важко. Наразі біля нечисленних вуличних водонапірних колонок вишукуються черги людей, які набирають воду відрами, у пластикові пляшки та каністри.

Містом поширюються чутки, що водопостачання не буде аж до понеділка, тож деякі сумчани автомобілями виїжджають в навколишні села по воду.

Сьогодні на брифінгу заступник міського голови Сум Микола СОТНИК заявив, що ремонтні роботи на водонапірному каналізаційному колекторі, а відтак і вода у квартирах сумчан, з’явиться «сьогодні близько 14 години плюс-мінус кілька годин». Але станом на 18.00 водопостачання не відновлено.

Також заступник мера повідомив, що учора через аварію на колекторі стався викид у річку Псел близько 100 кубометрів стоків.