П'ятеро співробітників міліції підозрюються у вимаганні

Троє співробітників Головного управління МВС України в Донецькій області і двоє співробітників Управління МВС України на Донецькій залізниці підозрюються у вимаганні грошей.

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області, в системі органів внутрішніх справ області було проведено перевірки у зв`язку з інформації, що з`явилася в ЗМІ, про те, що кілька співробітників міліції Донецької області причетні до смерті від серцевого нападу жительки міста Кіровське, у якої вони вимагали хабар за звільнення сина, підозрюваного у збуті наркотиків.

За словами начальника Управління кадрового забезпечення обласної міліції Дмитра ЖИДКОВА, результати перевірки показали, що зазначені факти мали місце.

«У здійсненні протиправних дій, а саме - у вимаганні грошей, підозрюються троє співробітників ГУ МВС області та двоє вартових порядку з УМВС на Донецькій залізниці», - повідомив Д.ЖИДКОВ.

Він зазначив, що за результатами проведеного службового розслідування ухвалено рішення про звільнення з органів внутрішніх справ співробітників ГУ МВС Донецької області, підготовлено проект такого наказу.

Д.ЖИДКОВ також повідомив, що один із підозрюваних у 2008 році вже був звільнений з органів внутрішніх справ з негативних мотивів, але в грудні 2009 року суд поновив його і в міліції, і на посаді.

Він уточнив, що попередня причина смерті жінки – ішемічна хвороба серця. «Остаточний висновок про смерть матері заявника буде готовий після проведення відповідних експертиз. Чи є зв`язок між діями співробітників міліції та наслідками, що настали, стане відомо під час розслідування», - уточнив представник ГУ МВС.

Він додав, що зараз зібрані матеріали передано до прокуратури Донецької області для ухвалення рішення відповідно до законодавства.

Д.ЖИДКОВ також повідомив, що в 2009 році з негативних мотивів з міліції звільнено 79 співробітників. Стосовно 27 з них порушено кримінальні справи за спричинення тілесних ушкоджень, вимагання хабара, хуліганські дії, шахрайство. «Шестеро співробітників було звільнено за здійснення корупційних діянь, 24 – за управління транспортним засобом у стані алкогольного сп`янінні, 22 – за різні порушення службової дисципліни», - повідомив начальник Управління кадрового забезпечення обласної міліції.