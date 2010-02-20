Януковича попереджають: він може спровокувати гучний скандал

Вияв Віктором ЯНУКОВИЧЕМ уваги лише до глави однієї з церков, а саме Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА, українські віруючі інших конфесій можуть розцінити як знак неповаги до їхніх релігійних переконань.

Таку думку висловив професор філософії та мистецтвознавства Національної академії наук України Дмитро СТЕПОВИК у розмові з кореспондентом УНІАН.

За словами Д.СТЕПОВИКА, показовою для українських віруючих буде поведінка В.ЯНУКОВИЧА під час його інавгурації, що запланована на 25 лютого. На думку Д.СТЕПОВИКА, якщо під час інавгурації В.ЯНУКОВИЧА або запросять, або дадуть виступити главі лише однієї церкви, то це може бути розцінено віруючими інших конфесій як “дуже неетичний крок” стосовно них.

Експерт також не виключив “виникнення гучного скандалу” в українському релігійному середовищі, якщо Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ перетворить свій візит в Україну , присвячений інавгурації В.ЯНУКОВИЧА, на політичний.

Д.СТЕПОВИК зауважив, що попередні Президенти України намагалися тією чи іншою мірою на паритетній основі контактувати з представниками усіх церков, які діють в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ планує взяти участь в інавгурації нового Президента України, яким обрано лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Патріарх КИРИЛ також одним з перших - ще до закінчення підрахунку голосів, 9 лютого, - привітав В.ЯНУКОВИЧА з обранням на пост глави Української держави.