У Чернігові видано диск «Слухай Че!»

У Чернігові за підсумками проекту підтримки місцевих музикантів «Слухай Че!» видано диск з однойменною назвою.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами заступника міського голови Оксани ТУНІК-ФРИЗ, яка виступила співорганізатором та членом журі, музичний проект, що реалізовувався у Чернігові, є унікальним, бо не має аналогів в Україні.

«У нас є справжня музика, справжні професійні музиканти. Поряд з нами чудові люди, тому потрібно це цінувати», - зазначила вона.

Взяти участь у проекті цього року виявили бажання 50 чернігівських виконавців та гуртів, з них журі обрало 12, чиї твори у форматі рок-поп-альтернатива й увійшли до музичної збірки «Слухай Че!».

Організатори проекту переконані, що це іміджевий конкурс, який сприятиме популяризації молодіжної музичної культури Чернігова. Диск можна придбати у всеукраїнській мережі «Євростар», або замовити через Інтернет-магазини. Крім того, вкладка диску містить інформацію про виконавців з їхніми координатами, аби продюсерські агенції та інші зацікавлені люди мали можливість контактувати з музикантами задля співпраці.

Проект «Слухай Че!», який проводився у Чернігові вдруге, стартував у на День міста. Цього року до участі у ньому долучилися удвічі більше музикантів, ніж попереднього року.