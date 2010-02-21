Митрополит Володимир благословив Януковича

Предстоятель Української Православної Церкви блаженіший митрополит Володимир благословив новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на виконання обов’язків глави держави.

Як передає кореспондент "УНІАН-Релігії", сьогодні В.ЯНУКОВИЧ взяв участь у богослужінні у Києво-Печерській лаврі.

По завершенню служби митрополит Володимир благословив В.ЯНУКОВИЧА на президентство. Він подарував В.ЯНУКОВИЧУ сучасну копію Пересопницького Євангелія та ікону Іверської Афонської Божої матері.

Як пояснив один із керівників організаційного комітету з підготовки до інавгурації президента заступник голови Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН, церемонія відбудеться 25 лютого – в день, коли православні вшановуватимуть цю ікону.

«Це дуже символічно, адже це є одна із найулюбленіших ікон В.ЯНУКОВИЧА», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.