Не працює Харківський аеропорт

Через густий туман сьогодні не працює Харківський міжнародний аеропорт.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник аеропорту, у першій половині дня погода не дозволила прийняти жодного літака, зокрема, вчасно не відбулися рейси з Москви і Києва, під питанням прибуття авіалайнера з Відня.

Одночасно з Харкова на цей час не відправлено рейси до Києва, Москви та Шарм-аль-Шейха (Єгипет).

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 20 лютого, через негоду аеропорт із значними затримками забезпечував рейси як на прийом, так і на виліт.