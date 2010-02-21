Брила криги вбила жінку в Києві

Міська влада Києва попереджає киян про складні погодні умови, внаслідок яких з’явилась проблема утворення бурульок і льодових накрижень на дахах будинків. Як результат, в період дощу і підвищення температури, існує небезпека падіння бурульок і накрижень з дахів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, влада міста «вживає усіх необхідних заходів для ліквідації наслідків ситуації, що склалася: у кожному районі створено бригади з очищення дахів від бурульок, залучено наявну спецтехніку оперативних служб, повідомлено всіх балансоутримувачів про необхідність термінового очищення будинків від бурульок, небезпечні місця огороджено сигнальними стрічками, мешканців попереджено відповідними оголошеннями».

Це повідомлення з’явилося після того, як сьогодні, 21 лютого, мав місце випадок травмування людини з летальним наслідком.

«Це сталося біля Національного державного транспортного університету, який є державною власністю і підпорядковується Міністерству освіти і науки України. Не звернувши увагу на сигнальну стрічку, яка огороджувала територію навчального закладу, двоє громадян пройшли повз попереджувальний знак та потрапили під брилу льоду, яка впала з даху Національного державного транспортного університету, внаслідок чого одна жінка отримала важку травму, несумісну з життям», - зазначили у прес-службі.

«Зважаючи на ці обставини, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знову звертається до киян з проханням бути дуже обережними, звертати увагу на попереджувальні знаки та оминати небезпечні зони», - наголошується у повідомленні.

Одночасно КМДА зауважує, що відповідно до «Закону про благоустрій», відповідальність за утримання будинку несе балансоутримувач. «У даному випадку – це керівництво Національного державного транспортного університету, який підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Тому і відповідальність за даний випадок несе керівництво університету та профільне міністерство», - переконані в КМДА.

Столична мерія звернулася до Кабінету міністрів, до міністерств і відомств, керівників державних підприємств з проханням своїми актами терміново посилити вимоги до утримання будинків, які знаходяться на балансі державних органів влади, підприємств та установ.

«КМДА звертається до прокуратури міста, Генеральної прокуратури щодо розслідування кожного такого випадку і притягнення до відповідальності винних», – наголошується у повідомленні.