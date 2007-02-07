Росія запросила Україну разом збагачувати казахський уран

Росія запросила Україну брати участь у проекті спільного російсько-казахськго підприємства "Центр по збагаченню урану" (м.Ангарськ, Іркутська обл.), який припускає створення міжнародного центру по збагаченню урану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-президент НАЕК «Енергоатом» Микита КОНСТАНТІНОВ сьогодні журналістам.

"Центр по збагаченню урану створюється в Ангарі, і наші казахські колеги вже увійшли до цього спільного підприємства. Туди ж запрошена й Україна», - сказав він, зазначивши при цьому, що питання входження України в СП на сьогодні ще не вирішене.

Довідка УНІАН. У жовтні 2006 року Росія і Казахстан створили в м.Ангарську спільне підприємство "Центр по збагаченню урану", котре займеться збагаченням казахстанського урану на Федеральному державному унітарному підприємстві (ФДУП) "Ангарському електролізному хімічному комбінаті". Росатом планує вже в 2007 році створити в Ангарську перший у світі міжнародний центр по збагаченню урану.