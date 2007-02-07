Якщо в школі заборонено носити штани низько на стегнах...

Керівництво данської школи в містечку Хйортінг (провінція Юлланд) ухвалило заборонити учням приходити до школи в спущених на стегна штанах, пише в середу шведська газета "Дагенс Нюхетер".

Своє рішення керівництво школи обгрунтувало тим, що для викладачів є неприємним вигляд нижньої білизни.

"Це не найприємніше видовище для викладачів або інших учнів. Я розумію, що це модно, але це поганий приклад", - заявив в інтерв`ю шведському радіо заступник ректора Клаєс Серенсен.

Проте учні стверджують, що до завдань школи не входить визначати, як школярі мають вдягатися.

"А якщо вид спущених штанів не подобається, то викладачі цілком можуть дивитися на щось інше", - заявив голова учнівської ради.

РІА "Новини"