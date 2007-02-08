Сьогодні у Києві згорів пасажирський автобус

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС в місті Києві, пожежа виникла на території АТП.

За словами водія автобуса, він включив прогріватись двигун та вийшов, через деякий час раптово почав горіти моторний відсік, вогонь почав швидко поширюватись на салон. Водій спробував скористатись порошковим вогнегасником (ВП-2), проте марно. Лише через 20 хвилин після початку пожежі на пульт «01» надійшло повідомлення про цей випадок. До місця прибули пожежні відділення 25-ї пожежної частини. На момент прибуття, автобус був повністю охоплений вогнем.

За попередніми висновками, причиною пожежі стала технічна несправність системи обігріву автобуса.