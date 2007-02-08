Жванецький: Ющенко – сумний, а Путін – жартівник

Президент Росії Володимир Путін може спілкуватися на будь-які теми і не боїться жартувати, вважає письменник-сатирик Михайло Жванецький.

Відповідаючи у четвер на прес-конференції в представництві РІА Новості в Києві на запитання, чи вистачає почуття гумору у президентів Росії і України, Жванецький сказав, що ніколи не спілкувався з главою української держави Віктором Ющенком.

"Я з Віктором Андрійовичем не зустрічався. Не знаю. Мені здається, він людина сумніша. Наш (президент) веселіший. У нього величезний досвід, він жартує", - сказав письменник.

"Володимир Володимирович на будь-які теми говорить. Жодних тем Володимир Володимирович не боїться, абсолютно... Треба бути готовим, що ви "уповзете" з полю бою. Він дуже підготовлений", - говорить Жванецький.

РІА новості

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