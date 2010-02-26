Суд зобов’язав Держказначейство виплатити мерії Черкас 250 тис. збитків

Міська влада Черкас виграла черговий суд у Головного управління Державного казначейства в Черкаській області, який зобов’язав казначейство виплатити мерії 250 тис. грн. збитків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Черкаського міськвиконкому з посиланням на начальника Департаменту бюджетної політики міськвиконкому Наталії ДЖУГАН.

Згідно з рішенням Господарського суду Черкаської області, дії казначейства, яке відмовило розміщувати вільні кошти міського бюджету на депозитних рахунках банку, були визнані неправомірними. Крім того, Держказначейство зобов’язане сплатити 250 тис. грн. збитків.

За словами Н.ДЖУГАН, щороку мерія розміщує на депозитних рахунках банків, які виграли тендер, вільні кошти міського бюджету, отримуючи щорічно майже 1 млн. грн. прибутку.

“Цього року стався безпрецедентний випадок, коли Головне управління Держказначейства в Черкаській області відмовило нам у розміщенні на депозитному рахунку “Укргазбанку” майже 8,5 млн. грн. Кожен день такої просрочки “коштував” міській казні 5 тис. грн. збитків”, – сказала Н.ДЖУГАН.

За її словами, у подібній ситуації опинилися майже всі обласні центри України. Багато з них, як і Черкаси, звернулися до суду, де намагаються визнати дії Держказначейства неправомірними.

У прес-службі нагадали, що 2 лютого Черкаський окружний адміністративний суд визнав винними у бездіяльності органи Державного казначейства в частині не виплати платежів бюджетним установам Черкас у грудні 2009 року.