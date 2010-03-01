Прокуратура Одеси позивається до міськради за багатоповерхівку на пляжі

Прокуратура Одеси подала до Одеського окружного адміністративного суду на користь держави до Одеської міської ради і виконавчого комітету про визнання рішення про будівництво 24-поверхового оздоровчого комплексу по Французькому бульвару, 60/1, протиправним і таким, що підлягає скасуванню.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Міст-Одеса» з посиланням на прес-центр прокуратури Одеської області.

Також, за даними «Міст-Одеса», у Приморському районному суді Одеси розглядається справа за позовом Приморської прокуратури від імені Міністерства охорони навколишнього середовища України і Одеської міської ради до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області і до Одеської обласної служби української державної інвестиційної експертизи у зв`язку зі скасуванням рішення, яким було дозволено проведення будівельних робіт по даному об`єкту.

“Наразі суд не ухвалив остаточного рішення, справа про будівництво знаходиться під пильною увагою прокуратури Одеси", - повідомляє «Міст-Одеса».