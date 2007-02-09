Київрада виставляє на аукціон 7,7 га землі

Київська міська рада прийняла рішення про продаж на земельних торгах 7,7 га землі на вул. Радистів, 73, що у Деснянському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили вчора депутати Київської міської ради під час пленарного засідання.

Як зазначається у рішенні, на зазначеній земельній ділянці планується побудувати малоповерхові житлові будинки.

Головному управлінню земельних ресурсів доручено організувати підготовку проекту землеустрою зазначеної ділянки та інших супроводжувальних документів для виставлення її на аукціон.