Київрада виставляє на аукціон 7,7 га землі
13:17, 09 лютого 2007Суспільство
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Запланували будівництво малоповерхових житлових будинків
Київська міська рада прийняла рішення про продаж на земельних торгах 7,7 га землі на вул. Радистів, 73, що у Деснянському районі.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили вчора депутати Київської міської ради під час пленарного засідання.
Як зазначається у рішенні, на зазначеній земельній ділянці планується побудувати малоповерхові житлові будинки.
Головному управлінню земельних ресурсів доручено організувати підготовку проекту землеустрою зазначеної ділянки та інших супроводжувальних документів для виставлення її на аукціон.
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