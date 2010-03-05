БЮТ: хто роздає землю в Києі підставним особам?

Фракція «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді вимагає від Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та секретаря Київради Олеся ДОВГОГО оприлюднити поіменне голосування депутатів Київради по рішенню про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та експлуатації житлових будинків, господарських будівель і споруд у Голосіївському районі, згідно з яким було передбачено виділення 23,4 га землі по 10 соток 234 фізичним особам.

Як повідомляє прес-служба депутатської фракції БЮТ у Київраді, про це йдеться у відкритому листі фракції.

В БЮТ нагадують, що рішення було прийнято під час пленарного засідання Київської міської ради 2 березня 2010 р. Як заявляють депутати, відповідні більш як 200 клопотань до цього рішення про виділення землі не містили або реєстраційного номеру, або дати подання, що є не лише неправомірним, а й свідчить про махінації з виділенням землі.

В БЮТ переконані, що роздача землі по 10 соток здійснювалась підставним особам і зважаючи на це депутати не брали участі в голосуванні з цього питання, покинувши сесійну залу повним складом та забравши свої картки для голосування.

“Натомість рішення знайшло підтримку 64 депутатів більшості Київради – депутатів Блоку Черновецького, Блоку Литвина та Партії регіонів – в той час, як керівництво Партії регіонів звинуватило саме фракцію БЮТ у голосуванні за ухвалення даного рішення”, - зазначається у відкритому листі.

Для того, щоб документально підтвердити безпідставність звинувачень Партії регіонів у міськраді на адресу БЮТ, останні вимагають оприлюднити результати зазначеного голосування 2 березня та припинити практику приховування поіменного голосування.

“У разі відмови надати цю інформацію, ми залишаємо за собою право ставити у сесійній залі питання про відсторонення секретаря Київради О.ДОВГОГО від головування на пленарному засіданні”, - заявляють у БЮТ.