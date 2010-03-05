Ющенко відвідає батьківщину Тараса Шевченка

9 березня 2010 року в с. Моринці Звенигородського району Черкаської області «Наша Україна» організовує заходи з нагоди 196 річниці з дня народження Тараса Шевченка.

Як повідомляє сайт “Нашої України”, участь у заходах візьме лідер партії Віктор ЮЩЕНКО, народні депутати, почесні гості, представники громадськості.

У програмі - покладання квітів до пам’ятника Матері на території Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка», урочистий мітинг, виступ лідера «Нашої України» В.ЮЩЕНКА, представників депутатського корпусу, діячів культури та мистецтв, огляд Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка».

Акредитація представників ЗМІ на заходи триває до 17 год. 7 березня за тел. 206-60-77 та 066-820-17-76.

Як повідомляв УНІАН, Віктор ЯНУКОВИЧ планує 9 березня відвідати могилу Тараса Шевченка та музей в Каневі Черкаської області, а Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь в урочистому мітингу біля пам`ятника Тарасові Шевченку в Києві, на який запрошує всі націонал-патріотичні сили.