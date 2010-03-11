На Закарпатті протестують проти пункту утримання нелегалів

У Мукачівському районі Закарпаття сьогодні відбулася акція протесту проти відкриття в області нового пункту утримання нелегальних мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники кількатисячного мітингу виступають проти відкриття в Мукачівському районі на базі військового містечка, що розташоване між селами Дерцен і Форнош, нового пункту утримання нелегальних мігрантів.

Протестувальники, за їхніми словами, перекривши під’їзди до військового містечка, блокували дії представників Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ України, які намагалися оформити акт прийому-передачі об’єкту на баланс головного управління МВС України в Закарпатській області. Відповідне розпорядження про передачу майнового комплексу підписала колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 6 січня 2010 року.

Мешканці навколишніх сіл стурбовані можливістю будівництва нового табору, передусім побоюючись появи нових інфекційних хвороб.

Селяни обіцяють і надалі перешкоджати будь-яким намірам влаштувати табір для нелегалів. Мітингувальники ухвалили текст звернення до Президента України, Кабінету Міністрів і Верховної Ради із проханням заборонити розміщення пункту тимчасового розміщення іноземців на території Мукачівського району. Крім того, вони просять новий уряд скасувати рішення попереднього Кабміну про передачу об’єкта на баланс МВС.

Жителів Мукачівського району підтримує і районна та обласна влада. Голова Закарпатської облдержадміністрації Олег ГАВАШІ сьогодні заявив, що закарпатці й надалі рішуче протестуватимуть проти відкриття подібних закладів у регіоні.

«Розміщення табору нелегалів в туристичному краї, який межує з чотирма країнами Європи, є, однозначно, хибним рішенням. Тому я особисто категорично виступав і виступаю проти розташування табору нелегалів на Закарпатті. Ми доклали значних зусиль, щоб наприкінці 2008 року був закритий пункт у Павшині. Так само рішуче відстоюватимемо позицію щодо неможливості відкриття в майбутньому такого об’єкта. Тим більше, що попередній уряд не мав наміру узгоджувати це питання з органами місцевого самоврядування. Обласна влада підтримує громаду, яка не бажає жити поруч з небезпекою», - сказав голова Закарпатської ОДА.

Довідка УНІАН. У жовтні 2009 року екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив про необхідність знову створити на Закарпатті центр із тимчасового утримання іноземних громадян і осіб без громадянства. Замість закритого після тривалих протестів закарпатців і обласної влади пункту тимчасового утримання нелегалів у Павшині керівництво МВС планувало відкрити новий – на базі колишнього військового містечка поблизу села Дерцен Мукачівського району.

Пункт тимчасового тримання нелегальних мігрантів «Павшино» закрили наприкінці 2008 року. За час існування – з 2001 року – у ньому було зареєстровано понад 12 тисяч нелегальних мігрантів. Пункт «Павшино» був розрахований на одночасне утримання до 250 осіб, однак деколи у ньому утримувалося по 700 нелегалів.