Росіянин намагався незаконно вивезти з України срібну ікону

Харківськими митниками було виявлено срібну ікону з зображенням Георгія Змієборця. Попередня вартістю ікони - 4,5 тис. грн.

Як повідомили у УНІАН у прес-службі Держмитслужби, пасажири авіарейсу “Харків-Внуково” проходили звичайні процедури митного і прикордонного контролів. Громадянин Російської Федерації самостійно обрав проходження митних процедур за принципом “зеленого коридору”, що передбачає спрощений порядок проходження митного контролю. Митники запитали про наявність обмежених або заборонених до переміщення предметів, на що росіянин відповів заперечно. Однак йому все ж таки запропонували подати ручну поклажу для огляду на приладі “Rapiskan” і, як з’ясувалося, недаремно.

“У сумці чоловіка митники виявили ікону Георгія Змієборця, розміром 7Х10 см, 925 проби з позолотою та прикрашену червоними камінцями. Коштовність, попередньою вартістю 4,5 тис. грн., митники вилучили та прийняли на зберігання до винесення рішення судом”, - зазначили в прес-службі.

За даним фактом складено протокол за ст. 339 Митного кодексу України (порушення правил проходження зеленим коридором).