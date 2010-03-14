УБОЗ перехопив велику контрабанду садженців з Молдови

Співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області викрили організовану злочинну групу, яка впродовж 2009-2010 років організувала канал контрабандного переміщення через митний кордон України товарів сільськогосподарського призначення та інших підакцизних товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби УМВС, до складу злочинної групи входили головний інспектор Держмитслужби України Чернівецької обласної митниці, інспектор Державної прикордонної служби України Чернівецького прикордонного загону та троє приватних підприємців, один з яких уродженець республіки Молдова.

Ще 4 березня в одному з прикордонних районів Буковини біля українсько-молдовського кордону під час перевантаження контрабандних плодових саджанців, декоративних дерев та саджанців плодово-ягідних кущів загальною вартістю 900 тисяч гривень співробітники УБОЗ УМВС затримали осіб та транспортні засоби, задіяні в контрабандному переміщенні товару.

Попередньо також встановлено, що на митну територію України протягом 2009-2010 років внаслідок злочинних дій вказаних осіб, контрабандним шляхом було ввезено всього саджанців на загальну суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень без сплати відповідних митних платежів.

По даному факту прокуратурою Чернівецької області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 201 - контрабанда, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Підозрювані затримані та поміщені до ізолятора тимчасового утримання.