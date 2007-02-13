Пінчук збудує найбільший в Україні електросталеплавильний комплекс

Компанії «Інтерпайп» і Danieli (Італія) наприкінці лютого підпишуть контракт на будівництво найбільшого в Україні електросталеплавильного комплексу.

Як наголошується в анонсі, переданому УНІАН групою «Інтерпайп», сума інвестицій «Інтерпайп» в проект становитиме більш як 600 млн. дол.

У підписанні контракту, що відбудеться в Києві, візьмуть участь власник компанії «Інтерпайп» Віктор ПІНЧУК, генеральний директор трубної компанії "Інтерпайп" Олександр КІРИЧКО, голова ради директорів, президент Danieli Джанпьєтро БЕНЕДЕТТІ, виконавчий віце-президент компанії Danieli Франко АЛЬЦЕТТА.

Довідка УНІАН. "Інтерпайп" є найбільшим виробником труб в Україні, контролюючи Ніжньодніпровський трубопрокатний завод, Новомосковський трубний завод і Нікопольський завод безшовних труб Niko Tube (Дніпропетровська область).