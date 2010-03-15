В Україну з Італії видали звинуваченого в аварії

До України з Італії екстрадовано жителя Вінницької області, підозрюваного у скоєнні злочинів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, 26-річний житель Немирівського району в 2002 році був засуджений до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на три роки за викрадення автомобіля з будівництва, де працював робітників.

Через чотири роки у Вінниці він скоїв дорожньо-транспортну пригоду, врізавшись на мотоциклі в автомобіль. Пасажир мотоцикла отримав тяжкі тілесні ушкодження. Залишивши знайомого на дорозі без допомоги, винуватець аварії втік.

Після цього розшукуваний майже три роки знаходився в Італії, де проживала його мати. Він жив у місті Местре поблизу Венеції. В червні минулого року його зупинили на вулиці піліцейські для перевірки документів. Українець назвався справжнім ім’ям, яке значилось в базах Інтерполу. Його затримали, а в березні екстрадували в Україну.

Крім того, днями в Міліні був затриманий 19-річний вінничанин, який розшукувався правоохоронними органами з жовтня минулого року за хуліганство. Разом із другом він напав на перехожого і жорстоко його побив. Доки триватиме процедура оформлення екстрадиції, затриманий перебуватиме під арештом.