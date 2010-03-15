До 65-річчя Перемоги на Кіровоградщині впорядкують майже тисячу пам’ятників

У Кіровоградській області до святкування 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні впорядкують 969 меморіалів і пам’ятників, встановлених загиблим воїнам.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Кіровоградської облдержадміністрації Сергій КАРАКУЛІН.

За його словами, зараз у районах працюють робочі групи, які визначають обсяги і вартість реставраційних робіт.

На території Кіровоградщини розташовано 574 братські могили, 269 одиночних поховань, 72 меморіальних комплекси, 5 військових кладовищ, де всього поховано 138 тисяч захисників Вітчизни.

Також обласна влада планує до 9 травня 2010 року випустити книгу про участь Кіровоградщини в історії війни 1941-45 років, орієнтовна вартість накладу становитиме 90 тис. грн.