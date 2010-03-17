Вятрович про архіви СБУ, зміну ситуації, Хорошковського і Табачника

Колишній директор архівного забезпечення СБУ Володимир ВЯТРОВИЧ вважає, що розсекречені спецслужбою архівні документи часів тоталітарного більшовицького режиму необхідно передати Інституту національної пам`яті або направити в окремо створений архів, на зразок того, як це свого часу було зроблено в Польщі.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві.

"Зараз у голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, який одержав підтримку у Верховній Раді, є привід звернутися до парламенту через окремих депутатів щодо виділення розсекречених документів в окремий архів", - сказав В.ВЯТРОВИЧ.

За його словами, "очевидно, доцільно через депутатів внести такий законопроект, який врегулює архівну діяльність". При цьому В.ВЯТРОВИЧ зазначив, що в цьому разі архів СБУ залишиться лише відомчим.

Продовжуючи тему розсекречення документів спецслужби, історик висловив переконання, що гуманітарний напрям роботи СБУ в цьому плані був дуже важливим для суспільства і його необхідно продовжувати. "Ми почали масштабну роботу. Ця робота на початковому етапі. Очевидно, її слід продовжити, тому що правда не може бути дозованою", - сказав історик, пояснивши, що за кілька останніх років роботи в цьому напрямі розсекречено менш ніж 10 відсотків від всього обсягу документів, що є у розпорядженні СБУ, про які громадяни України мають знати і до яких повинні мати доступ.

Інакше, вважає В.ВЯТРОВИЧ, громадськість може буде вимушена звертатися до судів, оспорюючи обмеження доступу до інформації з боку СБУ.

"Зараз припинено поповнення бази архіву, припиняється проведення раніше запланованих виставок. Очевидно, зміна політичної ситуації змінює позицію керівництва СБУ", - сказав В.ВЯТРОВИЧ.

Водночас він не виключає, що новообраний міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК визнає за потрібне провести ревізію форми подачі історичних фактів, що з`явилася останнім часом у зв`язку з розсекреченням архівних документів СБУ, а спроба взагалі закрити архів "полегшить спробу реваншу" нинішніх політичних сил.