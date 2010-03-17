Мін‘юст занепокоєний рівнем юридичних служб

Міністерство юстиції вважає недостатнім кваліфікаційний рівень працівників юридичних служб центральних органів виконавчої влади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що аналіз якості нормопроектувальної діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади показав, що відсоток погоджених Мін‘юстом без зауважень проектів нормативно-правових актів у 2009 році становив лише 30%.

При цьому, майже 65% проектів актів торік Мін‘юст погоджував із зауваженнями, 5% - не погоджував взагалі у зв`язку з невідповідністю їх положень Конституції та чинному законодавству України.

Цю ж тенденцію, за словами міністра юстиції, підтверджують й дані поточного року. Так, у лютому 2010 року Міністерством юстиції було погоджено без зауважень лише 26% проектів нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади. Із зауваженнями Мін‘юст погодив 71%, не погодив – майже 3% проектів актів.

Моніторинг якості роботи юрслужб, за словам міністра юстиції, засвідчує сталу ситуацію з недостатнім володінням нормами законодавства і недосконалою нормопроектувальною технікою юристів центральних органів виконавчої влади. Проблемою є недостатнє забезпечення юридичних служб висококваліфікованими фахівцями.

Враховуючи наявність типових недоліків, Міністерством юстиції планується здійснити ряд заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня юридичних служб. Серед таких заходів, буде, зокрема, надання методичної та консультативної допомоги.

Крім того, повідомив Міністр юстиції, Мін’юст інтенсифікує перевірки юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.