Де найвища радіоактивність харчових продуктів

Найбільш забруднене радіонуклідами молоко з приватного сектору - МОЗ

Найбільший відсоток перевищень допустимих рівнів вмісту радіонуклідів фіксується у молоці з приватного сектору. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства охорони здоров’я України до парламентських слухань за участю країн – учасників Співдружності Незалежних Держав "20 років Чорнобильської катастрофи: підсумки і перспективи", переданому УНІАН.

МОЗ України констатує, що і через 20 років Чорнобиль залишається загальнонаціональною радіаційною екологічною катастрофою безпрецедентною за дією радіоактивних речовин на населення, в т.ч. учасників ліквідації її наслідків, мешканців радіоактивно забруднених територій, за обсягом екологічної шкоди, заподіяної Україні, (12 областей, 73 адміністративних райони, 8 міст обласного підпорядкування і 2163 населених пункти, що віднесені до радіоактивно забруднених територій), впливом на здоров’я.

Мільйони людей зазнали на собі вплив наслідків аварії, мільйони гектарів плодючої землі знищено назавжди.

Екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи визначаються двома головними факторами - опроміненням природних об’єктів та їх радіоактивним забрудненням.

За минулі після аварії 20 років повністю розпались не тільки короткоживучі, а й середньоживучі радіонукліди. Потужність дози зовнішнього опромінення значно, на декілька порядків величин, знизилась. У навколишньому середовищі залишилися практично тільки довго- та наддовго живучі радіонукліди цезію, стронцію та трансуранових елементів.

Закладами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України здійснюється постійний комплексний радіоекологічний моніторинг стану довкілля, що включає визначення вмісту техногенних та природних радіонуклідів у об’єктах довкілля, вивчення процесів їх міграції по харчових ланцюжках, оцінку умов проживання населення на радіаційно забруднених територіях, у тому числі здійснюється контроль за вмістом радіонуклідів, важких металів та залишків пестицидів у продуктах харчування, харчових раціонах та сільськогосподарській продукції.

Масштаби та рівні забруднення радіоцезієм грунтів, сільгоспугідь та лісів свідчать, що катастрофа завдала, завдає і ще упродовж багатьох років буде завдавати шкоди природі, людині, тваринам й рослинам.

За роки, що минули після аварії, накопичено велику кількість результатів досліджень щодо забруднення територій України радіонуклідами. Встановлено, що найбільш забруднені площі сільськогосподарського призначення у Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Водночас вертикальна міграція радіонуклідів у грунті така, що переважна частина їх ще не досягла водоносних горизонтів, тому водна компонента не відіграє істотного впливу на дозоутворення. Не викликає також стурбованості ситуація, що склалась у водосховищах Дніпровського басейну, оскільки рівні вмісту радіонуклідів у воді не перевищують санітарних норм. Але залежно від кількості води, яка виходить на заплаву річок на територіях з високим рівнями радіоактивного забруднення і вимиває з поверхневих шарів грунту досить значні кількості радіонуклідів, підвищується колективна доза додаткового опромінення населення.

Тільки за минулий 2005 рік закладами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України проведено понад 160 тис. гамма-, та бета-спектрометричних досліджень продуктів харчування, лікарської сировини та питної води, результати яких свідчать, що найбільший відсоток перевищень допустимих рівнів (ДР-97) продовжує фіксуватись у молоці приватного сектору Волинської (51,0%), Житомирської (30,1%), Київській (1,1%), Рівненській (17,8%), Чернігівській (1,8%), м’ясі Волинської (4,6%), Житомирської (70,8%), Київській (6,0%), Рівненській (5,4%), Чернігівській(4,2%), м. Київ (4,1%) від загальної кількості досліджених проб по кожній території.

Нині залишається близько 40 населених пунктів, де радіоактивність у молоці і м’ясі постійно перевищує допустимі рівні у 5-15 разів, і більш як 400 населених пунктів, де рівень радіоактивного забруднення молока у багатьох приватних господарствах (>30%) перевищує ДР-97. Поряд з цим, зустрічаються випадки перевищення вмісту радіоцезію в картоплі, овочах (близько 10 сіл) і радіостронцію у зернових культурах (близько 50 сіл), чого не відмічалося у попередні роки.

Радіаційна ситуація у лісах продовжує залишатись напруженою. Визначається накопичення радіонуклідів у деревині, грибах, ягодах, лікарських рослинах, м’ясі диких тварин. Постійне споживання дикорослих продуктів може призвести до збільшення вмісту радіоцезію в організмі майже на 40%. Тому, подальшого постійного радіаційного контролю потребують дикорослі ягоди та гриби, зокрема ті, що заготовляються та реалізуються на ринках. Тільки у 2005 році виявлено перевищення ДР-97 у свіжих та сушених дикорослих ягодах та грибах Волинської (19,1%), Житомирської (52,1%), Київській (5,8%), Рівненській (6,7%), Чернігівській (13,4%) досліджених проб.

МОЗ вважає, що з метою забезпечення радіаційної безпеки на території України, перш за все, слід зосередити увагу на розробці та затвердженні Загальної концепції радіаційного захисту населення України, виконанні Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки.

Питання здійснення заходів, пов’язаних із захороненням радіоактивних відходів, вирішення проблем, пов’язаних із закриттям Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему, контроль за виконанням додаткових заходів щодо мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, спрямованих на зменшення забруднення об’єктів довкілля знаходяться під постійним державним санітарно-епідеміологічним наглядом .