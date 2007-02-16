Нємцов пропонує Ахметову, Коломойському, Пінчуку купити акції Газпрому

Жодна з політичних сил України, включаючи «Регіони», не зацікавлена в створенні спільного підприємства з Газпромом з експлуатації ГТС. По це в інтерв’ю УНІАН заявив один із лідерів Союзу правих сил Росії, колишній радник Президента України Борис Нємцов. На його думку більш реалістичним, та й більш практичним засобом впливу на газового монополіста було б якби українські компанії «Нафтогаз», структури Ахметова, Коломойського і Пінчука створили якийсь пул і купили на ринку акції Газпрому. Це простіше, аніж створювати міждержавний консорціум - акції вільно продаються на ринку.

“Знаєте, чому з Німеччиною взагалі немає ніяких питань у Газпрому?, - запитав Нємцов. - І з Італією, до речі. Вони - акціонери. І якби Україна була акціонером, я думаю, що газової війни, яку ми спостерігали минулого року, не було б. З акціонерами так не поводяться. Я розумію, що моя пропозиція може здатися несподіваною, але, по-перше, вона реалістична, а по-друге, вона - конструктивна. І значно менш конструктивно - дістати доступ до газових активів Росії, до її родовищ”.

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